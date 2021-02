Die Polizei in Trier sucht Opfer einer Gewaltattacke in der Trierer Innenstadt. Am Mittwoch um die Mittagszeit hatten Passanten die Polizei alarmiert, weil ein Mann in der Simeonstraße randalierte. Polizisten überwältigten den Mann in einem Geschäft. Daraufhin gaben Zeugen an, der Randalierer hätte auch Passanten angegriffen. Einen Mann habe er gegen ein Schaufenster gestoßen und einer älteren Frau an einer Haltestelle am Margarethengässchen in der Nähe der Porta Nigra in den Bauch geboxt. Die Frau sei in einen Stadtbus geflüchtet. Die Polizei sucht diese beiden Menschen als Zeugen.