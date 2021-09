Flüsse der Eifel nach Hochwasser bisher nicht gravierend belastet

Das Hochwasser Mitte Juli hat in Gewässern der Westeifel nach ersten Gewässerproben keine langfristigen chemischen Verschmutzungen verursacht. Das teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Mittwoch aufgrund erster Ergebnisse von Gewässerproben mit. In den Moselzuflüssen Sauer, Prüm, Nims und Kyll seien bisher keine gravierenden Belastungen festgestellt worden. Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte, für Entwarnung sei es noch zu früh. Sie kündigte weitere Probenentnahmen an. Das Anfang August gestartete Sondermessprogramm soll feststellen, wie sehr die Gewässer durch zerstörte Kläranlagen und Kanalisationen, Öltanks, Düngemittel oder Pestizide belastet wurden.