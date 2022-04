Gesundheitsüberwachung bei Corona rechtmäßig

per Mail teilen

Der Kreis Birkenfeld hat nach einer Coronainfektion an einer Grundschule die Gesundheitsüberwachung von Kontaktpersonen für 10 Tage anordnen dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden und die Klage einer Grundschülerin abgewiesen. Die Maßnahme sei im September 2020 verhältnismäßig gewesen, so die Richter. Damals habe es an Grundschulen keine Maskenpflicht gegeben, die Kinder hätten die Pause gemeinsam auf dem Schulhof verbracht und ein Teil von ihnen sei mit der Infizierten Person im Schulbus gefahren.