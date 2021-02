Der Gesundheitsamtsleiter des Vulkaneifelkreises, Volker Schneiders, fordert, übrig gebliebenen Impfstoff aus den Impfzentren auch außerhalb der priorisierten Gruppe 1 verimpfen zu können. In der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz des Kreises sagte er, es dürfe kein Impfstoff weggeworfen werden. Es sollten, so wörtlich, „logistische Staus“ und „pedantische Abläufe“ verhindert werden. Wenn am Ende des Tages Impfstoff wegen Terminabsagen übrigbleibt, müsse jemand zum Impfen aus der priorisierten Gruppe gefunden werden. „Sollten wir da niemanden finden, werden wir den Impfstoff immer noch nicht wegwerfen und dann muss er an den nächsten verimpft werden“, so Schneiders. So etwas sei bisher in der Vulkaneifel noch nicht vorgekommen. Es seien immer Impflinge aus der Gruppe 1 von einer Warteliste gefunden worden. Die Organisation dahinter ist laut Landrat Thiel mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden.