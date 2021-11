Gesundheitsamt bereitet sich auf vierte Welle vor

Das Gesundheitsamt Trier rechnet in den kommenden Wochen mit weiter steigenden Corona-Fallzahlen. Das bestätigte ein Sprecher auf SWR-Anfrage. Darum bereite man sich bereits jetzt auf die vierte Welle vor. Unter anderem werde das Personal aufgestockt. Auch die Bundeswehr wurde erneut um Unterstützung gebeten. Soldaten hatten bereits bei der dritten Welle ausgeholfen, zum Beispiel bei der Ermittlung von Infektionsketten. Der Ausfall des Krankenhauses in Trier-Ehrang durch die Flut wirke sich nach bisherigen Informationen nicht auf die Kapazitäten der Kliniken in Trier aus, so das Gesundheitsamt.