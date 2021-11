Gesundheitsamt kann Kontaktnachverfolgung nicht garantieren

Das Gesundheitsamt in Birkenfeld kann nicht mehr alle Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen. Nach Angaben des Amtes ist das Personal derzeit stark belastet wegen der vielen Corona-Infektionen im Kreis. Das Gesundheitsamt bittet deshalb darum, dass sich alle Corona-Infizierten und deren Kontakte eigenverantwortlich in Quarantäne begeben. Die Quarantäne von Kontaktpersonen könne nach fünf Tagen mit einem negativen PCR Test vorzeitig beendet werden, so das Amt. Geimpfte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie keine Symptome haben.