Gesundheitsämter in der Region Trier suchen Personal

Die Gesundheitsämter in der Region Trier suchen weiter dringend nach geeignetem Personal. Wie die Kreisverwaltungen auf SWR-Anfrage mitteilten, ist die Arbeit in den Ämtern wegen der weiter stark steigenden Zahl an Corona-Infektionen kaum noch zu bewältigen. Eine Sprecherin des Kreises Bernkastel-Wittlich sagte, neben der Kontaktermittlung von positiv Getesteten sei auch das ständige Testen, beispielsweise in Kindertagesstätten, eine Herausforderung. Dort muss laut Gesetz bei jedem neu auftretenden Corona-Fall die ganze Gruppe getestet werden. Dies sei sehr aufwändig. Die Gesundheitsämter in den Kreisen Bitburg-Prüm, Birkenfeld und Vulkaneifel werden deshalb bereits nach eigenen Angaben von Soldaten der Bundeswehr unterstützt. Andere versuchten, das Personal des Gesundheitsamtes intern umzubesetzen. Die Arbeit sei trotz mehr Personal nur mit vielen Überstunden und Wochenenddiensten zu bewältigen.