Gesundheitsämter bekommen Unterstützung durch Bundeswehr

Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werden einige Gesundheitsämter in der Region Trier durch die Bundeswehr unterstützt. Die Soldatinnen und Soldaten werden in der Regel eingesetzt, um Kontakte nachzuverfolgen.

So seien im Kreis Birkenfeld vier Bundeswehrsoldaten im Einsatz, teilte ein Sprecher des Kreises mit. Der Kreis hat mit einer Inzidenz von mehr als 100 die meisten Neuinfektionen in der Region. Auch das Gesundheitsamt in der Vulkaneifeil wird von sechs Bundeswehrangehörigen unterstützt. Das Amt des Kreises Trier- Saarburg und der Stadt Trier hatten bis vergangenen Freitag Hilfe von der Bundeswehr erhalten. Es gebe aber keine Zusage für eine Verlängerung, so eine Sprecherin. Die Gesundheitsämter der Kreise Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm hatten keine Unterstützung durch die Bundeswehr beantragt.