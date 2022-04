Ein Spezialeinsatzkommando hat heute einen Mann festgenommen, gegen den zwei Haftbefehle bestanden. Laut Polizei wurde der Verdächtige in einer Wohnung in einem Ort an der Mosel festgenommen. Ihm wird unter anderem Drogenhandel vorgeworfen. Der 37-Jährige wurde seit mehreren Monaten gesucht. Er kam in Untersuchungshaft.