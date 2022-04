Gestiegene Kosten von Baumaterialien machen Handwerkern zu schaffen

Die steigenden Baukosten belasten auch Handwerker und ihre Kunden in der Region Trier. Nach Angaben der Handwerkskammer Trier haben sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine die Preise für fast alle Baumaterialien, von Holz über Stahl, Glas und Kunststoffe bis Beton erhöht. Lieferanten und Hersteller korrigierten täglich ihre Preise nach oben. Was auch Kunden von Handwerkern und Unternehmern aus der Region Trier zu spüren bekämen. Auch komme es häufiger zu langen Wartezeiten. Behörden wie dem Landesbetrieb Mobilität in Rheinland-Pfalz macht der Preisanstieg, insbesondere bei Beton und Stahl, ebenfalls zu schaffen. In Ausschreibungen etwa für den Straßen- und Brückenbau habe man Klauseln aufgenommen, um Bauunternehmen vor Risiken zu schützen. Ein Grund für die steigenden Preise ist, dass derzeit nur wenige Waren aus Russland und Ukraine die Region erreichen. Weil Holz, Stahl und Beton knapp werden, änderten viele Firmen ihre Konditionen oder kündigten Lieferverträge.