Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Hermeskeil gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, dauern die Ermittlungen am Tatort an. Der Geldautomat befindet sich an einer Tankstelle. Eine nahe gelegene Bundesstraße war deshalb mehrere Stunden gesperrt. Gegen 3 Uhr 40 war die Sprengung des Geldautomaten gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelangt den Tätern die Flucht.