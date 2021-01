Das Gerüst an den Kaiserthermen wird am Wochenende mit einem Baukran

abmontiert. Wie der für die Sanierung zuständige Landesbetrieb für

Liegenschaften und Baubetreuung – LBB – mitteilte, sind die Arbeiten im

Bereich des sogenannten Caldariums – des Warmwasserbades – damit erstmal

abgeschlossen. Sechs Jahre dauerten die Sanierungsarbeiten des

römischen Bauwerks. Laut LBB wurde die fast 20 Meter hohe Ostwand des

Caldariums an beiden Seiten zunächst von Flechten und Moosen gesäubert

und Ritzen wurden neu verfugt. Verwitterte Kalksteine und Ziegel wurden

ausgetauscht und durch eigens angefertigte weitgehend originalgetreue

ersetzt. Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten fanden außerdem am

römischen Gewölbe des Kesselhauses statt. Über weitere

Sanierungsschritte an den Kaiserthermen ist laut LBB noch nicht

abschließend entschieden.