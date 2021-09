Eine Frau und ein Mann sind am Freitag bei einem missglückten Abschleppmanöver in Gerolstein verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann in einem Auto voraus und zog die Frau in einem nicht mehr betriebsbereiten zweiten Auto. In einem Kreisverkehr kam das Fahrzeug der Frau von der Straße ab, beschädigte zwei Verteilerkästen für Telekommunikation und fuhr auf das ziehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.