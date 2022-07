per Mail teilen

In Gerolstein wird am Samstagnachmittag am Brunnenplatz der Betroffenen der Flutkatastrophe vor fast einem Jahr gedacht. Das Gedenken wird von verschiedenen Pfarreien und Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas Westeifel veranstaltet. Den Angaben zufolge wird es ab 15 Uhr eine Andacht geben und anschließend Live-Musik. Der Nachmittag steht unter dem Motto „Blick.Nach.Vorn“.