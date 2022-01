per Mail teilen

In Gerolstein ist am Dienstagvormittag eine Frau von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die Fußgängerin die Brunnenstraße im Stadtzentrum überqueren. Dabei sei sie von einem Bus des Schienenersatzverkehrs erfasst worden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.