Kein Rechtsschutz wegen Betriebsbeihilfen für Flughafen Hahn

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat einen Antrag des Landes Rheinland-Pfalz auf Rechtsschutz wegen der Betriebsbeihilfen für den Flughafen Hahn abgelehnt. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte, will der Gerichtshof in dieser Angelegenheit das Urteil im Hauptsacheverfahren abwarten. Das Land Rheinland-Pfalz hatte den Antrag im Sommer gestellt. Zuvor war die Genehmigung der Betriebshilfen für den Flughafen Hahn als nichtig erklärt worden. Das Ziel des Eilverfahrens, eine Insolvenz der Flughafengesellschaft aufzuhalten, sei jetzt sowieso nicht mehr zu erreichen, so die Richter. Die Flughafengesellschaft Hahn hatte im Oktober Insolvenz beantragt.