Bordsteinposse in Nittel: Randsteine dürfen grau bleiben

Erfolg für einen Privatinvestor in Nittel. Die von ihm gebaute Straße darf so bleiben, wie sie ist. Mit grauem Randstein. Das hat das Verwaltungsgericht Trier entscheiden.

Seit Monaten gibt es Ärger in dem kleinen Ort an der Obermosel. Stein des Anstoßes ist eine graue Bordsteinkante. Worum geht es?

Investor baute Neubaugebiet

Ein Privatinvestor hatte dort ein Neubaugebiet erschlossen. Er baute und finanzierte das Projekt und legte auch eine Straße an.

Norbert Arnoldy baute in Nittel ein Neubaugebiet - samt Straße und Bordsteine. Wegen der grauen Farbe gab es Streit mit der Gemeinde. SWR

Eigentlich ein Glücksfall für die Gemeinde sollte man meinen. Doch dann gab es Streit um die Farbe der Bordsteine.

Bürgermeister besteht auf roten Steinen

Denn der Bürgermeister weigerte sich, die Straße abzunehmen. Er störte sich an der grauen Farbe der Bordsteine. Die müssten ausgetauscht und gegen rote ersetzt werden. So wie es in Nittel vorgeschrieben sei.

Der Investor weigerte sich. Über die Farbe der Bordsteine sei mit ihn nichts vereinbart worden. Zudem seien die Steine in der Farbe nicht lieferbar.

Rot oder grau? Keiner der beiden wollte nachgeben. Also klagte der Investor gegen die Gemeinde.

Gericht gibt Investor jetzt recht

Mit Erfolg. Denn auch das Verwaltungsgericht Trier hat kein Problem mit grauen Bordsteinen. Die dürften jetzt bleiben.

"Die Abnahme hätte nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels der Anlage verweigert werden dürfen. Solche Mängel liegen nicht vor."

Nach Angaben des Gerichts liegen keine schriftlichen Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Investor über die Farbe der Bordsteine vor. Auch der Bebauungsplan kläre das nicht.

Daher gelte die Straße als abgenommen.

Für den Investor ist das nicht ganz unwichtig, denn jetzt muss sich die Gemeinde Nittel um die Straße kümmern.

"Ich bin froh über die Entscheidung. Letzte Woche musste ich dort noch Salz streuen, Im Sommer habe ich am Straßenrand gemäht. Das ist ab sofort Sache der Gemeinde"



Die Gemeinde Nittel hat noch die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach der Entscheidung die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Koblenz zu beantragen. Bürgermeister Leo Hein sagte auf SWR-Anfrage, dass man zunächst die Urteilsbegründung prüfen müsse und dann entscheide.