Luxemburg und Belgien: Der aktuelle Stand an den Grenzen der Region Trier

Diskussion über Grenzschließungen in Deutschland

Die Bundesregierung berät derzeit darüber, die Grenzen nach Deutschland wie bereits im Frühjahr zu schließen, um so die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Davon betroffen könnten dann auch viele Menschen in der Region Trier sein, die täglich in die Nachbarländer pendeln.