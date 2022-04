per Mail teilen

Der Natur- und Geopark Vulkaneifel startet am Ostersonntag eine Veranstaltungsreihe zu den zwölf Maaren und dem Kratersee in der Region. Bis Ende Oktober werden den Angaben zufolge jeden Sonntag Touren zu einem anderen Maar angeboten. Gästeführer präsentieren dazu Geschichten und Fakten. Die erste Tour am Ostersonntag führt zum Weinfelder Maar.