Generalvikar fordert Reform des kirchlichen Arbeitsrechts

Der Generalvikar des Bistums Trier, Ulrich von Plettenberg, fordert von der Deutschen Bischofskonferenz, bis diesen Sommer eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts umzusetzen und darin die persönliche Lebensführung der Mitarbeitenden nicht mehr zu berücksichtigen. Das Bistum teilte mit, von Plettenberg habe zusammen mit zehn weiteren Generalvikaren einen Offenen Brief an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz geschrieben. Hintergrund der Forderung ist auch die Aktion "Out in Church", bei der sich kürzlich Mitarbeitende der katholischen Kirche als nicht-heterosexuell geoutet hatten. "Unsere Mitarbeitenden müssen unsere Kirche als einen angstfreien Raum erleben", heißt es in dem Brief. Das Arbeitsrecht dürfe kein Instrument sein, um kirchliche Sexual- und Beziehungsmoral durchzusetzen. Denn darin würden Mitarbeitende nach wie vor diskriminiert. Derzeit können nach kirchlichem Arbeitsrecht Mitarbeitende gekündigt werden, wenn sie gleichgeschlechtlich verheiratet oder nach einer Scheidung wiederverheiratet sind.