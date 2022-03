Nach der Flut: Obst- und Gemüse Anbau in der Region Trier wieder möglich

Auch viele private Gärten wurden im Juli überflutet. Hobbygärtner fürchten, dass ihre Böden verseucht sind. Die SGD Nord als obere Naturschutzbehörde gibt aber Entwarnung.

Rita Kahlens´ Garten in der Nähe der Sauer in Ralingen ist ihr privates Idyll auf 200 Quadratmetern. Dort hält sie ein Dutzend Hühner und experimentiert mit unterschiedlichen Sorten an Stauden und Gemüsepflanzen. Doch am 14 Juli steht der gesamte Garten knietief unter Wasser. Durch den Garten der Nachbarn fahren Leute mit einem kleinen Boot. Die Flutkatastrophe hat auch sie voll erwischt.

"Als ich sah, wie der Garten unter Wasser stand, habe ich verzweifelt geguckt und geheult."

Große Sorgen wegen möglicher Schadstoffe im Boden

Die Hochwasser-Schäden an ihrem Haus in Ralingen waren überschaubar. Viel mehr bangt die leidenschaftliche Gärtnerin um ihren Garten, den sie in unzähligen Stunden mit ihren Händen geschaffen hat, sagt sie. Vor allem macht Rita Kahlen sich nach der Flut große Sorgen, dass sie kein Gemüse mehr anbauen kann, weil der Boden jetzt vielleicht mit Schadstoffen belastet ist. Zusammen mit einigen Nachbarn lässt sie den Schlamm von einem Labor untersuchen.

Erleichterung nach Bodenanalyse

Das Labor gibt Entwarnung - die Beete können wieder bestellt werden und die Gärtner können aufatmen. Rita Kahlen hat auch keine Bedenken, das Gemüse zu essen, das die Flut überstanden hat und das sie dann noch ernten konnte.

Auch Umweltschutzbehörde gibt Entwarnung

Nicht alle Hobbygärtner haben ihren Boden prüfen lassen und Angst, dass er vielleicht kontaminiert sein könnte. Deshalb wollen viele mit dem Gemüseanbau dieses Jahr aussetzen oder auf Hochbeete ausweichen. Doch die obere Naturschutzbehörde gibt Entwarnung. Einige Monate nach der Flut hat die SGD Nord in der Westeifel insgesamt 15 Bodenproben in Wohngebieten, Parks, auf Spielplätzen und Gewerbegrundstücken genommen. Das Ergebnis: Es liegt keine Gefahr für die Gesundheit vor. Auch Obst und Gemüse kann im Frühjahr bedenkenlos angebaut werden. Eine Sprecherin der SGD Nord spricht von Glück im Unglück.

"Die Böden waren bereits so gesättigt mit Wasser durch den tagelangen Regen vor dem Hochwasser, dass sie kaum noch etwas am Fluttag aufnehmen konnten."

Außerdem habe sich das Mineralöl aus den ausgelaufenen Heizungstanks im Boden schnell abgebaut, sagt die Sprecherin.

Proben von DLR Eifel bestätigen Ergebnisse

Auch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel -DLR- hat eigenen Angaben zufolge an 150 Stellen Proben von überfluteten Äckern genommen. Die Proben wurden alle 20 Kilometer entlang der Kyll, der Prüm, der Sauer, der Lieser und der Enz gezogen. Auch dort habe es keine bedenklichen Werte gegeben.

Expertin gibt Tipps für individuelle Analyse

Wer immer noch Bedenken wegen einer möglichen Schadstoffbelastung seiner Böden hat und selber ein Ingenieurbüro beauftragen möchte, sollte ein paar Dinge beachten. Christiane Breuer, Agraringenieurin vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum empfiehlt bei der Bodenuntersuchung auf Mineralölderivate, Salmonellen, Schwermetalle und Dioxine zu schauen. Doch so eine Untersuchung sei auch sehr teuer, sagt die Ingenieurin.