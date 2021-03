Der gemeinnützige Verein Akitafit aus Prüm fällt durch jedes Coronahilfe-Raster, sagt der Vorsitzende. Das bereitet viele Probleme.

Normalerweise gäbe es heute sechs Kurse im Studio von Akitafit in Prüm. Kinder und Erwachsene würden Kampfsport lernen oder Reha-Übungen machen. Heute ist nur ein Mitglied allein da für das Krafttraining. Das sei erlaubt, sagt Jörg Lothmann, Vorsitzender des Vereins, den es seit gut 27 Jahren gibt.

Kaum noch Mitgliedsbeiträge

Der Verein finanziert sich hauptsächlich über die Beiträge seiner rund 180 Mitglieder. Seit den diversen Verboten von Indoor-Sport sei das eingebrochen. "Wenn man so lange nicht trainieren kann, dann möchte man natürlich auch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, wenn es keine Gegenleistung gibt.", sagt Lothmann. Selbst 20 Euro seien dann zu viel, wenn die Mitglieder zum Beispiel in Kurzarbeit sind oder noch ganz andere Geldsorgen hätten. Die Mitgliedsbeiträge seien seit 2020 um zwei Drittel gesunken.

Drei Saisons ohne neue Mitglieder

"Eigentlich gewinnt man als Sportverein oder Fitnessstudio im Frühjahr und im Herbst neue Mitglieder.", erklärt Lothmann. Aber im vergangenen März hieß es: Shutdown, keine neuen Mitglieder. Im Herbst lief das auch nicht an, weil im November schon der nächste Shutdown kam. Und da Indoor-Sport auch bis mindestens in diesen März hinein nicht möglich ist, können auch jetzt keine neuen Mitglieder geworben werden. Die dritte Saison in Folge also. Und selbst wenn Sport innen wieder erlaubt wird, wie es frühestens ab 22. März der Fall sein könnte – die Menschen hätten dennoch Angst vor Corona.

Ältere Menschen haben Angst zum Reha-Sport zu kommen

Reha-Sport, über den sich Akitafit hauptsächlich finanziert, ist in Rheinland-Pfalz zwar wegen der medizinischen Notwendigkeit durchgängig erlaubt. Doch gerade ältere Menschen, die solche Kurse belegen, hätten weiterhin Angst, sich im Studio mit Corona anzustecken. Der Reha-Sport sei dadurch um 80 Prozent eingebrochen.

Bisher keine Förderung

Seine Rechnungen muss der Verein aber trotzdem weiterhin zahlen. Da sind die Hallenmiete, Wasser, Strom, Versicherungen oder Leasing-Gebühren für Trainings-Konzepte, die in den Kursen angewandt werden. Hinzu kommt das Gehalt eines hauptberuflichen Trainers, den der Verein beschäftigt. Der sei zumindest in Kurzarbeit und käme so an sein Geld.

Es gibt eine Soforthilfe, um gemeinnützige Vereine vor der Insolvenz zu bewahren. Um diese zu erhalten, müssen aber zunächst alle eigenen Rücklagen aufgebraucht werden. Jörg Lothmann geht davon aus, dass der Verein damit im Moment noch etwa vier Monate durchhalten könnte.

Klare Perspektive gefordert

Deshalb gibt es für Jörg Lothmann nur eine Lösung: „Wir brauchen von der Politik ein klares Ziel, wie wir weiter machen können.“ Selbst bei möglichen Öffnungen gebe es noch viele Unklarheiten. Lothmann weiß zum Beispiel nicht, ob dem Verein als Betrieb Selbsttests gestellt werden oder ob das aus eigener Tasche finanziert werden soll. So oder so: Ohne baldige Öffnung könne Akitafit auf Dauer nicht überleben.