Ältere Menschen verlieren oft das Durstgefühl. Vor allem an heißen Tagen kann das fatal für die Gesundheit sein. In Bitburg geben Gemeindeschwestern Plus Tipps.

Die Bänke im Schatten des Bitburger Pferdemarktbrunnens sind an einem heißen Tag ein guter Treffpunkt für den wöchentlichen Plauderspaziergang mit den Gemeindeschwestern Plus.

Gemeindeschwester Sabine Rodermann gibt Tipps zum ausreichend Trinken und Abkühlen in der Sommerhitze. SWR Nicole Mertes

Ulrike Beuttler und Sabine Rodermann sind Gemeindeschwestern Plus in Bitburg. Sie unterstützen ältere Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind, so lange wie möglich selbständig in ihrer Wohnung zu leben.

Alltagstipps und gemeinsame Freizeit

Nach und nach trudeln die Senioren ein, die regelmäßig mitmachen. Einige haben ihren Rollator dabei, andere Nordic Walking Stöcke. Sonst kommen etwa 20 Männer und Frauen zusammen, alle über 80 Jahre alt. An diesem außergewöhnlich heißen Tag sind es weniger.

Die Wasserflasche ist immer dabei

Ein älterer Mann zeigt, wie er sich für diesen heißen Tag gerüstet hat. Im Rollator steht eine Wasserflasche, in der Hand hält er eine Schirmmütze.

"Das sind die Sachen, mit denen ich mich ein bisschen schütze"

Ein anderer älterer Mann trägt ein langärmeliges Hemd und eine Jacke. Er geht jeden Tag und spielt sogar noch Fußball sagt der 87Jährige. Sogar der Pastor in der Messe habe gesagt, man solle bei der Hitze aufpassen.

"Wenn wir früher ins Heu gingen, die Bauern, da hatten die Strohhüte und Kleider an, die haben sich geschützt."

Beim wöchentlichen Plauderspaziergang mit der Gemeindeschwester Plus durch Bitburg kommen Senioren miteinander ins Gespräch. SWR Nicole Mertes

Vormittags sind es in Bitburg am Dienstag schon 29 Grad, nachmittags sollen es fast 40 werden. Der Spaziergang, der sonst eine Stunde dauert, wird abgekürzt. Die Senioren setzen sich für eine kurze Gymnastikeinheit im Schatten in einen Kreis. Dann gibt Gemeindeschwester Sabine Rodermann ein paar Tipps.

Wie schafft man zwei Liter Wasser am Tag?

Acht Gläser Wasser über den Tag verteilt. Das ist vielen älteren Menschen zu viel. Die Gemeindeschwester Plus rät, sich einfach die zwei Liter in Flaschen oder in Teekannen schon morgens bereitzustellen. Wem Wasser nicht so schmeckt, der kann sich mit Säften Schorle machen, ein Spritzer Zitronensaft oder ein Minzblatt bringen Frische.

Zu wenig Trinken kann fatale Folgen haben

Sabine Rodermann hat lange in der Notaufnahme eines Krankenhauses gearbeitet. Sie erzählt, dass bei heißem Wetter gerade ältere Menschen oft ins Krankenhaus müssen, weil sie vergessen haben, genug zu trinken, zusammenbrechen und Schlaganfallsymptome haben. Menschen kollabieren, sind verwirrt, alles wegen Flüssigkeitsmangel.

"Das geht so schnell, das kündigt sich nicht groß an."

In der Notaufnahme bekämen die Betroffenen eine oder zwei Infusionen, dann sei ihr Zustand oft schon wieder besser, sagt die Gemeindeschwester. Sie gibt den Senioren in der Gruppe ein Blatt in die Hand, ein Trinkprotokoll. Es hilft, sich tagsüber einfach aufzuschreiben, wie viel man getrunken hat.

Das Trinkprotokoll hilft dabei, jeden Tag mindestens zwei Liter zu trinken. Notizen als Gedächtnisstütze. SWR Nicole Mertes

Flüssigkeit ist auch in Obst und Gemüse

Mal ein Stück Wassermelone zwischendurch hilft, den Flüssigkeitsbedarf des Körpers zu decken. Auch in Gemüse ist Flüssigkeit. So wie man sich angewöhnen kann, jeden Tag Obst und Gemüse zu essen, kann man sich auch angewöhnen, jeden Tag mindestens zwei Liter zu trinken.

Zum Plauderspaziergang mit der Gemeindeschwester Plus gehört auch immer etwas Gymnastik für die Gelenke. SWR Nicole Mertes

Die Senioren in der Bitburger Gruppe geben sich auch gegenseitig Tipps, erzählen sich, was sie so machen, damit sie nicht vergessen, zu trinken. Zum Abschluss des Plauderspaziergangs gehen alle zusammen ins Cafe. Bei Hitze lieber drinnen bleiben und sich abkühlen. In Gemeinschaft ist auch vieles einfacher, sagt die Gemeindeschwester Plus Sabine Rodermann.