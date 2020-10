Die Gemeinde Zemmer will die durch den F16-Absturz Anfang Oktober entstandenen Schäden mit Hilfe eines Ingenieurbüros ermitteln. Das hatte der Gemeinderat am Montagabend beschlossen.

Vor dem Beschluss des Gemeinderates hatten bereits drei Privatwaldbesitzer das Bitburger Ingenieurbüro beauftragt. Die Gemeinde und die Waldbesitzer haben Zweifel am Abschlussgutachten der Bundeswehr. Die Kreisverwaltung lässt es derzeit von der Oberen Wasserbehörde des Landes prüfen. Es ist noch nicht klar, ob durch den Absturz des amerikanischen F16-Kampfjets Giftstoffe in den Boden und ins Wasser gelangt sind. Bodenproben werden derzeit untersucht.

Beim Absturz hat der Kampfjet Baumwipfel abrasiert SWR

Vor knapp zwei Monaten war in einem Waldstück der Gemeinde Zemmer im Landkreis Trier-Saarburg ein F16-Kampfjet der US Airforce abgestürzt. Die Ortsgemeinde fühlte sich zuletzt von den Behörden ziemlich allein gelassen. Es gab Zweifel, ob wirklich keine Giftstoffe in die Umwelt gelangt sind und wer dafür zahlt, gefälltes Holz aus dem Wald zu räumen.

Giftstoffe in Wasser und Boden?

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg lässt das Abschlussgutachten der Bundeswehr zur Absturzstelle von der Wasserbehörde SGD Nord prüfen, sagte ein Sprecher. Es waren nämlich Zweifel aufgekommen, ob nicht doch Giftstoffe aus der F16 in den Boden und das Wasser gelangt sind.

Bodenproben der Bundeswehr

Zuletzt hatte die Bundeswehr am 20. November 2019 noch einmal Bodenproben genommen, weil beim ersten Mal direkt nach dem Absturz in einer Probe Reste des Giftstoffes Hydrazin aus dem Tank des Kampfjets gefunden wurden. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, soll es einen runden Tisch geben. Je nach Ergebnis der Bodenproben oder weiteren Untersuchungen der Absturzstelle, muss vielleicht Boden in dem Waldstück abgetragen werden. Es geht auch um Wasserschutz.

Zemmer lässt Holz auf Schadstoffe untersuchen

In dem Waldstück liegt Holz teilweise kreuz und quer im Wald herum. Der Wald gehört zum Teil der Gemeinde und zum Teil neun Privatbesitzern. Das amerikanische Militär hat auch Holz an den Waldwegen gelagert, das stark riecht und vielleicht nur noch Sondermüll ist, sagte der Ortsbürgermeister von Zemmer, Edgar Schmitt (SPD).

Rechnung an die Bundesanstalt BIMA

Zuständig für die Abwicklung solcher Schäden ist eigentlich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Die Behörde sagte in einem ersten Gespräch mit der Gemeinde, dass sie die Kosten für den Abtransport dieses Holzes nicht übernimmt. Das will die Gemeinde nicht so einfach hinnehmen. Im Gespräch mit Landrat Günther Schartz (CDU) wurde vereinbart, dass die Gemeinde das Holz auf Schadstoffe untersuchen und abtransportieren lässt und die Rechnung dann an die BIMA schickt.