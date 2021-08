Im Hochwasser im Ahrtal sind auch viele Kunstwerke beschädigt worden. Andere Museen wollen helfen - auch ein Restaurator im Stadtmuseum Simeonstift in Trier soll Gemälde retten.

Tagelang stand die Sammlung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flut im Wasser und im Schlamm. Nach einer Notbergung helfen etliche Museen jetzt dabei, möglichst viel zu retten.

Stadtmuseum Trier hilft bei Restaurierung der Kunstwerke

Das Stadtmuseum Simeonstift Trier hat einen Teil der Bilder in Obhut genommen. Bei einem Pressetermin haben die Museumsleiterinnen der Stadtmuseen von Ahrweiler und Trier erstmals die verschlammten Gemälde aus dem Ahrtal begutachtet. Die Rahmen und Leinwände der Gemälde sind verschlammt, die Motive aber noch erkennbar.

Dass die Kunstwerke überhaupt noch da sind, freut die Museumsleiterin des Stadtmuseums Ahrweiler, Heike Wernz-Kaiser, nach eigenen Angaben sehr, auch wenn sie sehr erschüttert über den Zustand der Gemälde ist.

Kunstwerke aus dem Ahrtal, die das Hochwasser beschädigt hat, sollen in Trier restauriert werden SWR Eva Lamby-Schmitt

Restaurator nimmt Flut-Bilder in Augenschein

Der beauftragte Restaurator Dimitri Scher hat solche Schäden in seiner Laufbahn schon gesehen, nur nicht in dieser Vielzahl. Er ist zuversichtlich, die Gemälde vom Schlamm befreien zu können.

Gemälde aus einer Kunstsammlung aus Ahrweiler werden in einer Lagerhalle des Stadtmuseums Simeonstift Trier aufbewahrt Wolfgang Steil

Insgesamt wurden nach Angaben des Museumsverbands Rheinland-Pfalz in einer mehrtägigen Notbergung insgesamt etwa 2.800 Kunstobjekte aus dem Depot des Stadtmuseums Ahrweiler gerettet und auf verschiedene Museen verteilt – 55 davon nach Trier. Um zu retten, was zu retten ist, ist auf Initiative des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz eine einmalige Rettungsaktion angelaufen. Nach einem "Notruf" hätten etliche Museen im Südwesten Deutschlands Hunderte Objekte in Obhut genommen, um diese zu sichten, zu reinigen und zu trocknen, sagt die Verbandsvorsitzende, Elisabeth Dühr, am Mittwoch in Trier.