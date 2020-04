per Mail teilen

Die Polizei in Kirn sucht Zeugen eines Diebstahls aus einer verlorenen Geldbörse. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann am Karfreitag nachmittags gegen 15 Uhr beim Aussteigen aus seinem Auto seinen Geldbeutel verloren. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam fand er ihn direkt beim Auto wieder. Allerdings war in dem Geldbeutel kein Geld mehr, sondern ein Zettel mit der Aufschrift „Brieftasche nicht vergessen“. Die Polizei machte eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Fundunterschlagung.