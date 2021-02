Gegen zwei Männer und eine Frau beginnt am Freitag in Trier der Prozess wegen schweren Bandendiebstahls. Sie sollen unter anderem in Bernkastel-Kues und Hillesheim Geldautomaten gesprengt haben.

Die Staatsanwaltschaft Trier geht davon aus, dass die Angeklagten insgesamt viermal erfolglos versucht haben, Geldautomaten zu sprengen. Dafür soll sich das Trio im März 2020 zusammengetan haben. Angestachelt vom Haupttäter wollten sie gemeinsam Geldautomaten sprengen, um sich so eine regelmäßige Einnahmequelle zu verschaffen.

Haupttäter besorgt "Arbeitsmaterial"

Dabei gingen sie laut Anklage mit verteilten Rollen vor: Der Haupttäter soll das Arbeitsmaterial besorgt haben, also Overalls, Masken und Funkfernzünder. Außerdem soll er mögliche Tatorte ausbaldowert und Autokennzeichen gestohlen haben. Er und sein Komplize sollen für die Sprengung der Geldautomaten zuständig gewesen sein, die Mittäterin, die noch Heranwachsende ist, sollte sich mehr im Hintergrund halten.

Tatort: Automaten an Supermärkten

Am 6. Mai 2020, früh am Morgen, sollen die drei zum Parkplatz eines Supermarktes in Hillesheim in der Eifel gefahren sein. Dort ist in einem freistehenden Pavillon ein Geldautomat. Laut Anklage waren in dem Geldautomaten zu diesem Zeitpunkt mehr als 100.000 Euro. Die Sprengung ging aber schief, der Geldautomat blieb verschlossen. Allerdings wurde der Pavillon um den Geldautomaten zerstört - Sachschaden: 100.000 Euro. Die Angeklagten flüchteten ohne Beute.

In Hillesheim haben Unbekannte am frühen Morgen des 6. Mai einen Geldautomaten gesprengt Andreas Sommer

Weitere Versuche mit Sachschaden aber ohne Beute

Am 22. Juni 2020 sollen sich die drei Angeklagten auf einem Parkplatz an der A61 getroffen haben. Der Haupttäter und sein Komplize fuhren von dort nach Bernkastel-Kues. Sie sollen es auf einen Geldautomaten in einem Supermarkt abgesehen haben - zu diesem Zeitpunkt war er mit 200.000 Euro befüllt.

Um 3 Uhr nachts sollen sie laut Anklage die Schutzvorrichtung an dem Geldautomaten aufgehebelt und eine Zündpille mit Funkauslöser deponiert haben. Von Passanten beobachtet, sollen die beiden Angeklagten geflüchtet sein, ohne den Geldautomaten zu sprengen und ohne Beute gemacht zu haben. Der Geldautomat war danach allerdings nicht mehr funktionstüchtig, es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Vorgehensweise von Geldautomaten-Sprengern Bei der Sprengung von Geldautomat kommt häufig Gas zum Einsatz. Die Täter kommen mitten in der Nacht, wenn die Bank leer ist, die Automaten aber voll mit Geld. In die Automaten führen sie leicht entzündliches Gas ein, um sie auf zu sprengen. Das ist für die Täter laut Landeskriminalamt (LKA) lukrativer: Es geht schnell, die Gefahr ertappt zu werden, ist geringer und die Beute ist oft viel größer.

Bei zwei weiteren Versuchen, einen Geldautomaten zu sprengen, scheiterten die Angeklagten in Königswinter in Nordrhein-Westfalen und Antweiler (Landkreis Ahrweiler). In Antweiler wurden sie am 8. Juli 2020 auf frischer Tat ertappt. Die beiden Haupttäter sitzen seitdem in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen die ebenfalls angeklagte heranwachsende Komplizin wurde gegen Auflagen ausgesetzt.