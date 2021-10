Trier-West: Unbekannte wollen Geldautomat sprengen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in Trier-West versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter versuchten demnach, den Geldautomaten des Edeka-Supermarktes in Trier-West aufzubrechen. Gegen 1:45 Uhr sei bei der Polizeiinspektion Trier ein Alarm des Marktes eingegangen. Die Täter seien in den Vorraum des Supermarktes eingedrungen, wo der Automat war, teilte die Polizei mit.

Unklar, ob Täter mit Geld geflüchtet sind

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist unklar, ob die Täter Beute gemacht haben. Der Tatort werde derzeit noch untersucht. Die Täter sind flüchtig. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Geldautomat in Bickendorf gesprengt

Erst am frühen Sonntagmorgen hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Bickendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm gesprengt. Weil zwei Sprengsätze aber nicht explodierten, hielt der Tresor stand, so die Polizei. Die Täter seien daher ohne Beute in Richtung Belgien geflüchtet.