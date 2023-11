Geldautomat in Zerf im Hochwald gesprengt

In Zerf im Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht zum Montag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Es handelt sich nach Angaben der Polizei um eine Filiale der Volksbank in Zerf. Die Täter seien ohne Beute geflüchtet.

Schaden am Gebäude

An dem Gebäude entstand nach Polizeiangaben durch die Sprengung hoher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe lasse sich derzeit noch beziffern, so die Polizei.

Fahndung nach Audi A6

Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass mehrere Täter am Werk waren. Zeugen hätten einen dunklen Audi A6 beobachtet, der nach der Sprengung in Richtung Bundesstraße 268 davongefahren sei. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Wer etwas Verdächtiges rund um die Volksbank in Zerf beobachtet hat, möge sich bei der Polizei in Saarburg melden.