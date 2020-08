per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Weiswampach im Norden von Luxemburg gesprengt. Der Automat wurde durch die heftige Explosion aus der Verankerung gerissen.

Wie die Polizei in Luxemburg mitteilte, sind Trümmerteile mehrere Meter weit vom Tatort weg geschleudert worden. Der entstandene Sachschaden im Eingangsbereich des Bankgebäudes sei erheblich. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es ist schon der zweite Vorfall dieser Art im Grenzgebiet der Eifel und Luxemburg. In Landscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich hatten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hörten Anwohner gegen 2.40 Uhr einen lauten Knall aus einem Gebäude. Aus dem Erdgeschoss des Gebäudes habe es gequalmt.

Kriminalpolizei ermittelt

Der Automat befindet sich nach Polizeiangaben im Vorraum einer Bank. Ob Geld gestohlen wurde, ist noch unklar. Wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, ist noch nicht bekannt. Der oder die Täter dürften nach der Sprengung mit einem Motorrad oder einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein, so die Polizei.Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Kriminaldirektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 9779 4290 an die Kriminalpolizei Trier zu wenden.