Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten an der Raststätte Schneifel bei Olzheim gesprengt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei das Gerät beschädigt, das Geld aber nicht gestohlen worden. Die Täter seien in einem dunklen PKW geflüchtet. Da einige Täter auch zu Fuß geflüchtet sein könnten, forderte die Polizei Verkehrsteilnehmer auf, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen.