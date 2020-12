per Mail teilen

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Strohn in der Vulkaneifel ist kein Geld entwendet worden. Wie die Volksbank auf SWR-Anfrage mitteilte, hat der Automat zwei Sprengversuchen standgehalten.

Nach Polizeiangaben haben unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße am Donnerstagmorgen um kurz nach vier Uhr zu sprengen.

Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sie einen lauten Knall gehört hatten. Augenzeugen berichteten, dass wenige Augenblicke nach der Explosion ein dunkler Wagen mit hoher Geschwindigkeit weggefahren sei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die bisher unbekannten Täter die Eingangstür der Bank aufgehebelt hatten und so in das Gebäude gelangen konnten.

Die Täter sind derzeit auf der Flucht. Sommer

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.