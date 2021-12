per Mail teilen

Das neue Gewerbegebiet in Wallscheid in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land bekommt mehr als eine halbe Million Euro vom Land. Das teilte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit. Die Gemeinde Wallscheid verfüge bereits über zwei erschlossene Gewerbegebiete. Mit dem neuen Gewerbegebiet werde jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass die Unternehmen expandieren. Auch Neuansiedlungen seien möglich, so Schmitt.