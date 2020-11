Das Land Rheinland-Pfalz und die Deutsche Bahn stellen Geld bereit für zwei geplante Bahn-Haltepunkte in Trier. Es handelt sich demnach um die Haltepunkte Trier-Kaiserthermen und Trier-Nord. Insgesamt investieren Land und Bahn 40 Millionen Euro in den Bau von neuen Haltepunkten in Rheinland-Pfalz. Für die Stationen in Trier laufen aber noch Machbarkeitsuntersuchungen, so die Deutsche Bahn.