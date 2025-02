per Mail teilen

Ein am Berliner Flughafen geklautes iPad ist in der Nähe von Hermeskeil wieder aufgetaucht. Die Polizei ermittelt gegen eine Frau wegen Diebstahls.

Kurioser Fall für die Polizei in Hermeskeil: Eine Frau aus Rostock flog am vergangenen Freitag von Dubai nach Berlin. Dabei hatte sie laut Polizei im Flugzeug ihr iPad vergessen. Die Mitarbeiter am Flughafen haben das Gerät aber nicht mehr finden können.

Gestohlenes iPad im Hunsrück geortet

Die Frau verfolgte der Polizei zufolge ihr Gerät zurück und erfuhr dadurch, dass jemand es von Berlin nach Frankfurt am Main mitgenommen hatte. Anschließend habe das Signal ihr angezeigt, dass sich das Gerät bei Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg befindet.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung der mutmaßlichen Diebin und fand das besagte iPad. Gegen sie wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.