Zwei Heranwachsende sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall nahe Geisfeld im Kreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden gemeinsam in einem Auto unterwegs. Sie seien vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr befreite die beiden Eingeklemmten. Per Rettungshubschrauber wurden sie in Krankenhäuser gebracht.