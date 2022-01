Geflügelpestfall im Saarland

per Mail teilen

In der saarländischen Gemeinde Perl-Besch ist bei einem verletzten Wildvogel der hochansteckende Geflügelpesterreger H5N1 nachgewiesen worden. Laut Umweltministerium wurde Ende Dezember ein flugunfähiger Schwan in der Nähe der Mosel gefunden und in ein privates Gehege aufgenommen. Dort wurde dem Tier eine Probe entnommen. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den Verdacht inzwischen verifiziert. Auf Grundlage dieses Befundes wurde der Ausbruch der Geflügelpest im Saarland amtlich festgestellt. Das Ministerium hat einen Krisenstab einberufen.