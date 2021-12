Geflügelpest: Überwachunsgebiet auf deutscher Moselseite

Wegen Fällen von Geflügelpest bei Wildgänsen in den luxemburgischen Ortschaften Remich und Wintringen Ende November hat der Kreis Trier Saarburg eine Überwachungszone eingerichtet. In der Zone liegen Orte wie Langsur, Oberbillig, Temmels, Wellen, Nittel, Wincheringen, Beuren, Kreuzweiler und Palzem. Geflügelhalter müssen dort strenge Auflagen einhalten und beispielsweise ihre Tiere in geschlossenen Ställen unterbringen oder Gehege mit einer Abdeckung gegen Wildvögel absichern. Am Freitag gilt eine Stallpflicht auch im Kreis Merzig-Wadern, vor allem in der Gemeinde Perl. Die Geflügelpest ist eine hochansteckende Tierseuche, an der infizierte Vögel sterben.