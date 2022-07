Gefängnispsychologe soll im Tankstellenprozess aussagen

per Mail teilen

Am Landgericht Bad Kreuznach wird am Vormittag der Prozess wegen der Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein fortgesetzt. Nach Angaben des Gerichts soll unter anderem der Gefängnispsychologe angehört werden, der den Angeklagten derzeit betreut. Außerdem soll der psychiatrische Sachverständige seine abschließende Bewertung abgeben. Der Gutachter hätte eigentlich schon vergangene Woche aussagen sollen. Da die Verteidigung aber mehrere neue Beweisanträge gestellt hatte, musste seine Aussage verschoben werden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter im September vergangenen Jahres erschossen zu haben, weil dieser ihn mehrmals auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.