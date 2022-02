per Mail teilen

In einem Spielcasino im saarländischen Wadern hat die Polizei einen gefälschten Impfpass eines 22-Jährigen aus Trier sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, war der Pass den Beamten in der Nacht zum Sonntag bei einer Kontrolle aufgefallen. Der Mann räumte ein, die Fälschung für 70 Euro im Palastgarten in Trier gekauft zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.