Am Wochenende staunten viele Trierer nicht schlecht. Im Briefkasten hatten sie ein Schreiben der Stadtverwaltung. Darin wurden Fahrverbote für SUVs schon ab dem kommenden Jahr angekündigt.

Das Schreiben enthält den offiziellen Briefkopf der Stadt Trier und das Logo des Landes Rheinland-Pfalz. Es wirke daher im ersten Moment echt, berichten Empfänger des Briefes. Wer den Brief bis zum Ende gelesen hat, kam allerdings ins Grübeln.

Sondersteuer für SUVs

Für mehr Klimaschutz solle es künftig in Trier auch Fahrverbote geben, heißt es in dem Brief. Besonders im Visier der Verfasser: Besitzer sogenannter SUVs. So sollen diese Geländewagen ab dem kommenden Jahr nur noch werktags zwischen 6.00 und 7.00 Uhr und nach 20.00 Uhr in der Innenstadt fahren dürfen. Ausnahmen seien bis zum Sommer 2022 an den Samstagen erlaubt.

Außerdem soll es eine Sondersteuer für SUVs geben, den sogenannten Trierer "Klimagroschen". Darüber hinaus gebe es eine Kooperation mit der luxemburgischen Regierung, die Benzinpreise für Trierer SUV-Fahrer schrittweise zu erhöhen.

Dieses Schreiben hatten viele Trierer am Wochenende in ihrem Briefkasten. Der offiziell wirkende Brief sorgte bei vielen Bürgern für Verwirrung. SWR

"Ministerium für Marktversagen"

Das Logo des Landes Rheinland-Pfalz im Briefkopf unterstreicht den offiziellen Charakter des Schreibens. Dass es sich bei den Zeilen aber um eine Fälschung handelt, wird aber spätestens dann klar, wenn von dem neu gegründeten rheinland-pfälzischen Ministerium für "Mäßigung bei Marktversagen (MMMV)" die Rede ist. Das "neue" Ministerium kooperiere in der Sache mit der Stadt Trier, heißt es weiter.

Viel Anrufe und Emails von Bürgern

Die Trierer Stadtverwaltung wurde durch Emails und in den sozialen Medien auf den gefälschten Brief aufmerksam gemacht. Darunter auch Beschwerden, dass mit dem Schreiben dieser offizieller Eindruck erweckt werde, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Zudem seien unter den angegebenen Rufnummern, die tatsächlich in der Stadtverwaltung existieren, mehr als 20 Anrufe eingegangen. Das Schreiben habe bei vielen Bürgern für Verwirrung gesorgt, so der Sprecher weiter.

Stadt Trier stellt Strafanzeige

Die Stadt habe normalerweise nichts gegen Satire. Mit der Verwendung der existierenden Rufnummern aus der Verwaltung, der Verwendung des Landeswappens und dem ähnlichen Briefkopf der Stadtverwaltung sei allerdings eine Grenze überschritten worden. Die Stadtverwaltung habe deshalb jetzt einen Strafantrag gestellt.

Hinweise, wer das gefälschte Schreiben der Stadt Trier verschickt hat, gebe es bisher nicht.