Gedenkgottesdienst im Dom Trier

Die Menschen in der Stadt Trier gedenken heute den ganzen Tag der Opfer der Amokfahrt vom 1.Dezember 2020. Mit Schweigeminuten und einer Gedenkfeier im Trierer Dom.

Bischof Stefan Ackermann sagte im Gottesdienst, der 1.Dezember 2020 habe Trier verändert. Auch ein Jahr danach würden die Trierer im Zuge der Berichterstattung über den laufenden Gerichtsprozess fast täglich an das schreckliche Ereignis erinnert. Der Vize-Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius sagte, die Amokfahrt können niemand in Trier vergessen, weil sie über so viele Menschen Leid und Schrecken gebracht habe.