Gedenkfeier für getöteten Schüler aus Idar-Oberstein

Nach einem tödlichen Schuss an einer Tankstelle soll es für einen getöteten Schüler in Idar-Oberstein eine Gedenkfeier geben. Alex W. wurde 20 Jahre alt.

Familie und Freunde des getöteten Alex W. wollen in der Messe Idar-Oberstein öffentlich des 20-Jährigen gedenken. Am kommenden Donnerstag gibt es daher eine öffentliche Gedenkfeier. Wie die Stadt Idar-Oberstein mitteilte, unterstützt sie die Ausrichtung der Gedenkfeier. Die Zahl der Gäste sei wegen der Corona-Regelung auf 650 begrenzt. Für die Teilnahme sei eine Registrierung erforderlich. Dies sei ab Montag möglich, so die Stadt. Bei der Veranstaltung gelte die 3G-Regel, die Gäste müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Die Gedenkfeier werde durch die Messe live gestreamt.

Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter laufen weiter

In der Nacht zum 19. September soll ein 49-jähriger Mann den jungen Tankstellen-Kassierer im Streit über das Tragen einer Corona-Maske erschossen haben. Er soll dem 20-jährigen Kassierer in den Kopf geschossen haben, nachdem dieser ihn beim Bier-Kauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen habe. Der zuvor nicht polizeibekannte 49-jährige Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft

Angeblich Diskussion um Corona-Maske

Der Mann habe die Tat gestanden, hieß es. Der mutmaßliche Täter sagte aus, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne. Zum Motiv habe er angegeben, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und "keinen anderen Ausweg gesehen", als ein Zeichen zu setzen. Das Opfer schien ihm dabei "verantwortlich für die Gesamtsituation", da es die Regeln durchgesetzt habe. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Politiker warnen vor Radikalisierung

Bundes- sowie Kommunal-Politiker verschiedener Parteien warnten vor Radikalisierung. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), sagte der Zeitung "Tagesspiegel", man erlebe eine Verrohung, wie man sie bisher nicht kannte. Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke) sagte der Zeitung, er mache sich ernsthafte Sorgen um die Fähigkeit der Gesellschaft, in den nächsten Jahren die notwendigen Diskussionen respektvoll führen zu können.

Tat rüttelt auf

Nach Einschätzung der Kriminologin Britta Bannenberg war der tödliche Angriff keine überraschende Tat. Sie sagte, "Wir haben seit Jahren einen Anstieg von Aggressionspotenzial, von Extremismen und Gewaltbereitschaft." Das Klima sei insgesamt rauer geworden.

An dieser Tankstelle wurde Alex W. erschossen dpa Bildfunk picture alliance/dpa / Thomas Frey

Erinnerung mit Graffito

Unterdessen haben Freunde zur Erinnerung an den Schüler eine Art Gedenk-Graffito gesprüht - an eine Wand an der Nahe. Diese ist offiziell für Graffiti zugelassen. Auf dem Graffito heißt es "Sein Name war Alex".