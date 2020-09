Zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 wird es am Freitagnachmittag eine Gedenkveranstaltung auf der Airbase Spangdahlem in der Eifel geben. Nach Angaben einer Sprecherin sind dazu die Soldaten und Mitarbeiter des Militärstützpunktes sowie Vertreter der umliegenden Kommunen geladen. Die Veranstaltung mit Schweigeminute ist am Monument des Host Nation Council auf dem Luftwaffenstützpunkt.