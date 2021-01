Am Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gibt es auch in der Region Trier Veranstaltungen. Wegen der Coronapandemie finden sie in diesem Jahr nicht-öffentlich und digital im Internet statt. Am Mahnmal vor der Autobahnkirche St. Paul in Wittlich ist eine nicht-öffentliche Kranzniederlegung geplant. Die Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier bietet im Internet einen „Rundgang gegen das Vergessen“ als Kurzfilm an. Der 27. Januar wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Herzog als Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz befreit.