Gedenken im ehemaligen KZ

Im ehemaligen SS-Sonderlager und späteren KZ Hinzert ist am Samstag, wie in jedem Jahr, der Opfer gedacht worden. Coronabedingt fand die Gedenkfeier ausschließlich im Freien statt. Auch war eine Anmeldung erforderlich. In Hinzert waren unter den Nationalsozialisten 320 Menschen ermordet worden oder an den Folgen des Lagerterrors gestorben. 1939 war das SS Sonderlager Hinzert als Polizeihaftlager gegründet worden. Zu einem Konzentrationslager wurde es 1940. Inhaftiert waren unter anderem Widerstandskämpfer aus Luxemburg. Das Lager wurde von den Nazis als Durchgangslager in die KZs in Buchenwald, Dachau und Natzweiler genutzt. Auch russische Kriegsgefangene und polnische Zwangsarbeiter waren in Hinzert untergebracht.