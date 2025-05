Brand in Trier-Feyen: Benachbarte Grundschule und Kita bleiben geschlossen

Nach dem Brand von zwei Gebäuden im Trierer Stadtteil Feyen bleiben Grundschule und Kita am Mittwoch geschlossen. Eine sichere Nutzung sei nicht möglich, so die Stadt Trier.

Ursache sei die starke Rauchentwicklung. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat die Stadt Trier entschieden, Schule und Kita geschlossen zu halten. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes werden am Mittwoch die Gebäude checken und entscheiden, ob die Kinder die Räume wieder nutzen dürfen. Die Leitungen der Einrichtungen haben die Eltern informiert. Die Warnmeldung zur s

Kita und Grundschule wurden während der Löscharbeiten geräumt

Die Grundschule und die Kindertagesstätte in der Nähe des Brandortes wurden evakuiert. Die Kinder blieben, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden konnten, unter der Obhut von Polizei und Feuerwehr.

Warnmeldung aufgehoben - Feuerwehreinsatz läuft noch

Nach Angaben der Stadt Trier hatte das Feuer seinen Ursprung in einem Heckenbrand, der dann auf die beiden Gebäude übergriff. Eine Frau soll aus einem Fenster gesprungen sein, so die Feuerwehr. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Stadt Trier Anwohner per Warnapp auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Außerdem waren in der unmittelbaren Umgebung die Sirenen ausgelöst worden. Laut Einsatzleitung sind die betroffenen Gebäude teilweise einsturzgefährdet.

Wegen eines Brandes wurden in Trier-Feyen eine Kita und die Grundschule geräumt. SWR Marc Steffgen

Ein Haus weitgehend gelöscht

Gegen 17 Uhr meldete die Feuerwehr, dass ein Haus weitgehend gelöscht ist. Das andere Haus brenne noch. Ein Kran ist vor Ort, weil das Dach für weitere Löscharbeiten abgehoben werden musste. Um den Kran an die Brandstelle zu bringen, musste eine der Hauptzufahrtsstraßen zur Stadt, die Zurmaienerstraße, laut Polizei kurzfristig gesperrt werden.

Gebäude einsturzgefährdet

Laut Einsatzleiter Thomas Reinholz ist die Mitteldecke in einem der Gebäude eingestürzt, so dass die Feuerwehrleute das Haus nicht betreten können. Inzwischen konnte die Feuerwehr einen toten Hund aus einem Gebäude bergen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten werden nach Einschätzung der Feuerwehr noch mindestens bis in die späten Abendstunden andauern.

Etwa 130 Rettungskräfte sind laut Feuerwehrleitstelle im Einsatz, darunter die Berufsfeuerwehr Trier, freiwillige Feuerwehrleute und Rettungs- und Notarztwagen. Die Trierer Feuerwehrleute werden durch Kräfte aus dem Kreis Trier-Saarburg unterstützt.