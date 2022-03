Gastwirtin aus Mesenich hilft Ukraine-Flüchtlingen

Helfer rund um eine Gastwirtin und Winzerin in Mesenich an der Sauer unterstützen ukrainische Flüchtlinge bei der Unterbringung, bei Sozialanträgen und der Arbeitssuche.

Birgit Ries scheint eine geborene Managerin zu sein. Sie leitet einen Winzerbetrieb, ein Gasthaus und ein Restaurant in Mesenich an der Sauer. Seit rund drei Wochen beherbergt sie außerdem zwei geflüchtete Frauen aus der Ukraine mit ihren Kindern. Für die Gastwirtin war klar: So lange sie vor der Saison noch Platz in ihren Unterkünften hat, möchte sie damit Menschen helfen.

Die Winzerin und Gastwirtin sagt, sie könne nicht anders, als fliehenden Müttern und Kindern zu helfen. SWR Lara Bousch

Ein langer Weg bis zur Arbeitserlaubnis

Birgit Ries hilft den Ukrainerinnen aber auch beim Gang zu den Behörden. Jeden Tag tun sich neue Fragen auf. Denn die Gastwirtin möchte zwei Geflüchteten einen Arbeitsplatz in ihrem Hotel anbieten.

Als Erstes mussten die geflüchteten Frauen bei der Verbandsgemeinde angemeldet werden, dann brauchten sie eine Telefonkarte, um ein Konto bei der Bank eröffnen zu können.

Birgit Reis überprüft jeden Tag, ob Post für die Geflüchteten von der Kreisverwaltung angekommen ist. Die Unterlagen sind nötig, damit die geflüchteten Ukrainerinnen auch in Deutschland arbeiten können. SWR Lara Bousch

Erst dann waren die Anträge für die Sozialhilfe an der Reihe. Wie es mit der Krankenkasse läuft, wissen sie noch nicht. Im Moment warten sie ungeduldig auf Post von der Kreisverwaltung, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen.

Im Dorf bildet sich ein Netzwerk

Ohne ein kleines Netzwerk im Dorf wäre die Hilfe für die Geflüchteten kaum zu bewältigen, sagt Birgit Ries. Tatsächlich hat sich seit Beginn des Krieges eine Gruppe in Mesenich zusammengefunden.

Ries bietet Unterkünfte an, eine eingebürgerte Ukrainerin dolmetscht und vermittelt die Unterkünfte, andere spenden Kleidung oder Geld, um Essen zu kaufen.

"Es ist schon ein hoher bürokratischer Aufwand, aber einer hilft, dem anderen und gemeinsam ist eigentlich alles gut zu lösen."

Apps lösen Sprachbarriere

Im Alltag kommen die Frauen aus der Ukraine gut zurecht. Eine der Geflüchteten, sagt, sie könne Birgit Ries stets nach allem fragen. Sie spreche ein bisschen Englisch, da bekomme man die Verständigung noch einigermaßen hin. Doch die andere Geflüchtete, Tanja, spricht nur Russisch und Ukrainisch.

Mit Smartphone-Apps lassen die Frauen sich das, was sie ausdrücken wollen, übersetzen. Falls das nicht weiterhilft, gibt es noch eine Gruppe in einem sozialen Netzwerk. Hier sind einige Russen und Ukrainer, die Deutsch können und helfen bei der Verständigung.

Bis zum 10. April stehen die Unterkünfte im Gasthaus zur Verfügung. Danach beginnt die Tourismus-Saison wieder. Deshalb wurde bereits tatkräftig nach Wohnungen gesucht und auch gefunden. Bis Ostern sollen alle Geflüchteten in ihren Wohnungen untergekommen sein, sagt Ries.