Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Wochenende zwei Gaststätten entgegen der geltenden Coronabestimmungen in Betrieb genommen worden. Wie die Polizei und die Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitteilten, handelte es sich um Gaststätten in den Verbandsgemeinden Südeifel und Bitburger-Land. Gegen die Wirte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Polizei und Ordnungsamt stellten zahlreiche Verstöße gegen die Coronaverordnung fest. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten lösten vier Ansammlungen von Personen auf und wiesen Passanten auf die Maskenpflicht hin, insbesondere am Busbahnhof Bitburg.