2G Plus in der Gastronomie sorgt für viele Stornos in der Region Trier

Ab Samstag gilt in Rheinland-Pfalz 2G Plus in der Gastronomie. Wer essen gehen will, braucht auch geimpft und genesen zusätzlich einen tagesaktuellen Coronatest.

Fragt man in Trier Menschen auf der Straße, wie sie die neue 2G Plus Regel für Restaurants und Cafes finden, sind die Antworten ganz unterschiedlich. Einige fühlen sich so sicherer und denken eher daran, mal wieder auswärts essen zu gehen. Anderen ist der Aufwand zu viel. Vor dem Essen noch extra zum Testzentrum fahren und womöglich länger in der Warteschlange stehen? Dann lieber nicht. Passanten in Trier gaben diese Antworten:

"Also, ich würde mir keinen Test besorgen, um Essen zu gehen, das macht man spontan, und das geht ja dann nicht mehr."

"Das 2G ist in Ordnung, wenn es was bringt, aber das Testen zusätzlich würde ich nicht machen. Für die Gastronomen, die sich so viel Mühe gemacht haben, die ganze Zeit schon, finde ich es nicht ganz in Ordnung."

"Auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite ist das für die Gastronomen schon schwierig. Wenn ich in eine Gaststätte will, und muss mich vorher testen, dann bleibe ich lieber daheim, weil mir der Stress dann zu viel ist."

"Also wir waren vor zwei Tagen in einem Restaurant in Luxemburg essen, da wurde man nicht kontrolliert. Da fühlten wir uns unsicher, also da ist mir das andere lieber."

"Damit habe ich kein Problem, solange man ins Restaurant gehen kann."

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

"Den Cafe trinken die Leute dann zuhause"

Astrid Hau ist die Vorsitzende des Dehoga Trier-Saarburg. Sie betreibt ein Restaurant in Kell am See. Bisher ist die 2G Plus Regelung noch so frisch, dass sie noch nicht so viele Reaktionen von ihren Gästen bekommen hat. Sie selbst sagt, sie hat alle angerufen, die einen Tisch reserviert hatten, um sie zu informieren. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Für einige ist es kein Problem, auch wenn es auf dem Land nicht so viele Teststationen gibt. Andere sagen dann lieber ab.

Viele Absagen in der Gastronomie schon vorher

Stornos gab es vorher schon viele, weil viele Menschen wegen der steigenden Zahl von Coronainfektionen derzeit lieber kein Risiko eingehen, Unternehmen lieber doch keine Weihnachtsfeier machen, jemand in einer Gruppe nicht geimpft war und die anderen ihn nicht ausschließen wollten. Mit 2G kamen wir sehr gut zurecht, sagt Astrid Hau. Wie sich jetzt 2G Plus auswirkt, das müssen wir sehen. Sie schätzt, dass es vor allem in den Cafés weniger Gäste geben wird. Wer macht schon einen Test, nur um kurz mal einen Café zu trinken?

"Wir müssen die Pandemie in den Griff kriegen, aber muss man es auf unserem Rücken austragen?"

Eric Naunheim gehört zu einer Gruppe von Trierer Gastronomen. "Gerade in dieser schweren Zeit helfen und unterstützen wir uns gegenseitig." Bisher haben sie die Coronakrise zusammen durchgestanden, irgendwie ausgehalten und weitergemacht. Mit 2G hatte niemand ein Problem, aber 2G Plus? Täglich kommen neue Stornos rein, sagt der Gastronom, eigentlich seien 99 Prozent der Reservierungen schon abgesagt. Jetzt würden auch Tischreservierungen kleinerer Gruppen von 8 bis 12 Personen storniert. Er sagt, er müsse seine Mitarbeiter jetzt wieder in Kurzarbeit schicken, es sei zu wenig los. Die Öffnungszeiten habe er in seinen Lokalen schon reduziert. Wenn er seine Situation und die seiner Kollegen schildert, kommt bei ihm auch etwas Wut auf.

"Wir haben eine Minderheit, die nicht dazu bereit war, sich impfen zu lassen. Wir leiden jetzt alle darunter".

Viele Gastronomen hoffen, dass die Coronaschutzmaßnahmen wie 2G Plus und die Impfkampagne schnell Wirkung zeigen und die Infektionszahlen wieder zurückgehen. Vielleicht könne man dann bald wieder zu 2G zurückkehren. Schon jetzt müssen ja dreimal Geimpfte in Restaurants keinen tagesaktuellen Coronatest zusätzlich machen, diese Ausnahme hat die rheinland-pfälzische Regierung in die neue Coronaverordnung eingebaut. Aber viele Gastronomen befürchten auch, dass einige von ihnen aufgeben müssen, weil sie zu wenig Einnahmen haben.